Полиция Петрозаводска ищет двоих пропавших без вести мужчин

Правоохранительные органы столицы Карелии разыскивают без вести пропавших Алексея Силкина и Андрея Батурина. Первый мужчина, 1996 года рождения, пропал 25 февраля. На вид ему 175-180 сантиметров, он плотного телосложения, волосы прямые темно-русые. Был одет в черные куртку и брюки, черные полуботинки.

Местонахождение Андрея Юрьевича Батурина 1976 года рождения неизвестно с 22 февраля. На вид ему 185-190 сантиметров, мужчина худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые с сединой. Был одет в куртку темного цвета, темные джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить эти сведения по телефонам: 8(8142)73-91-54, 8-911-415-25-87 или 02 (с мобильного — 102).