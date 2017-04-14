Полиция Испании уведомила посольство России о задержании Василия Попова

Полиция Испании уведомила о задержании карельского предпринимателя Василия Попова. Информацию подтвердил заведующий консульским отделом посольства России в Испании Андрей Константинов, сообщает ТАСС.

По словам Константинова, правоохранительные органы Испании «прислали официальное уведомление о том, что он был задержан 12 апреля в Пуэрто-де-ла-Крус (автономное сообщество Канарские острова)». «Другой информации на данный момент нет, — добавил дипломат. — Выясняем причины задержания».

Ранее супруга обвиняемого в особо крупном мошенничестве карельского бизнесмена Анастасия Кравчук подтвердила ТАСС его задержание в Испании.

Попов в 2017 году получил политическое убежище в Финляндии, которая отказала России в его экстрадиции.

13 апреля в правоохранительных органах заявили о задержании бизнесмена в Испании по запросу Интерпола. В карельском МВД, Следственном управлении СК РФ по республике сообщили, что не располагают такой информацией.