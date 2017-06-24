Полицейские со всей страны устроили флешмоб в поддержку коллеги из Карелии

Сотрудник МВД из Беломорска сделал замечание в соцсети несовершеннолетним подросткам, которые в вызывающих позах сфотографировались возле памятника ВОВ. Матери одного из детей это не понравилось – полицейскому грозит наказание.

Полицейские со всей России устроили флешмоб в поддержку коллеги из Карелии. Об этом сообщает группа «Полиция Карелии: новости». Сотрудник МВД из Беломорска сделал замечание в соцсети несовершеннолетним подросткам, которые в вызывающих позах сфотографировались возле памятника ВОВ. Матери одного из детей это не понравилось, говорится в группе «Проект «Омбудсмен полиции».

Родительнице пожаловалась начальству полицейского из Беломорска. Теперь проводится служебная проверка. Сотрудники МВД со всей страны встали на сторону карельского правоохранителя.

Об инциденте портал «Mash | Мэш» снял ролик.

 

Общество   /   ,
История подвиги: Петрозаводск изначальный
  • гость

    в ссср поставили бы на учет в детскую комнату милиции и так должно быть а не мента наказывать он все правильно сделал за что тогда погибло столько людей что бы прославлять гитлера

  • Дима

    Я бы пинков и подзатыльников надавал таким отпрыскам.И отправил бы их познакомиться со псковскими десантниками. Поддерживаю старшину! !!!!