Полицейские Карелии назвали профессии с наибольшим числом наркоманов

Наркополицейские Карелии опубликовали статистику 2016 года: среди потребителей дурмана — электрики, трактористы, водители и помощники машиниста.

К административной ответственности за употребление и хранение наркотических веществ в Карелии привлечено более 400 человек, из которых 100 — работники различных предприятий. С начала года полицейские выявили более 80 административных правонарушений, связанных с употреблением и хранением наркотиков.

По данным статистики наркополиции, среди потребителей дурмана много работников крупных промышленных предприятий республики: в черный список попали машинист экскаватора, электрик, электрогазосварщик, электромонтёр, горный мастер, тракторист, монтёр железнодорожных путей, помощник машиниста железной дороги, сообщает пресс-служба МВД.

Особую обеспокоенность вызывают факты употребления дурмана водителями. К примеру, в декабре прошлого года водитель одного из автотранспортных предприятий Петрозаводска после прохождения осмотра решил выкурить сигарету со «спайсом». За воротами автобазы после употребления дурмана он потерял сознание прямо в кабине большегрузного автомобиля.

Только за 2016 год к административной ответственности за употребление наркотиков в Карелии было привлечено 8 профессиональных шоферов. 65 водителей были наказаны по статье «управление транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения».

В текущем году за аналогичные правонарушения привлечено уже 16 водителей.

Наркополиция предупреждает: пойманные на употреблении работники ряда ответственных профессий, например машинисты и водители, могут навсегда лишиться работы.