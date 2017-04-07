Поликлиника будет бережливой

Короткий визит на стройку перинатального центра в Петрозаводске. Вероника Скворцова была здесь в прошлом году; обещанные строителями сроки были сорваны, но тех подрядчиков выгнали, новые обещают уложится в график.

— Сентябрь, допустим, тридцатое, вы должны сдать. Возьмите обратным счетом до сегодняшнего дня, просчитайте интенсивность работ. Может, нужно не две смены, а три. Потому что мы должны в срок сделать. Все сроки сдвинуты, дальше некуда сдвигать, — сказала Вероника Скворцова.

Вероника Скворцова вместе с Артуром Парфенчиковым побывали в поликлиниках города: во взрослой — на Ключевой и в детской — на Кукковке. Вместе с медиками обсудили возможности Петрозаводска включится в федеральный проект «Бережливая поликлиника». Это новое понятие для многих. Пока три региона — Севастополь, Ярославская и Калининградская области — работают по новой системе. Вкратце: «Бережливая поликлиника» — это модель работы медучреждений, позволяющая разделить визиты больных и здоровых пациентов, а также сократить время ожидания приема у врача. Терапевт и педиатр — максимум сутки, узкий специалист — до двух недель.

— Мы сегодня с Артуром Олеговичем обсуждали, что Карелия в ближайшее время будет включена в этот пилотный проект. Мы сегодня посмотрели специально взрослую и детскую поликлиники, мы видим все несовершенства, которые есть, и видим огромный ресурс для улучшения всех процессов, — сообщила министр здравоохранения России.

Артур Парфенчиков убежден, что в Карелии нужно строить новые медучреждения и реконструировать долгострои.

— И в первую очередь — это известный долгострой на Древлянке, которому уже больше двух десятков лет, и мы с Вероникой Игоревной тоже этот вопрос обсуждали. У нас есть предложения по использованию этих помещений после их достройки и реконструкции.

После экспертизы будет подготовлена проектно-сметная документация, ее передадут в Минздрав России. Вероника Скворцова сообщила, что поддерживает инициативу Артура Парфенчикова.