Полгода до праздника

Беломорский район готовится к грядущему празднованию Дня республики. О том, как идут дела, местные власти рассказывали премьер-министру Карелии Александру Чепику, который приехал в район, чтобы провести совещание.

Уже закончили капремонт здания бывшего кинотеатра «Выг» и поменяли асфальт на городских дорогах. Пешеходную дорожку на улице Мерецкова доделать не успели, работы из-за холодов пришлось отложить до весны. Кроме того, после Нового года в городе докрасят оставшиеся фасады зданий и отформуют деревья.

Местные власти уже прикинули, где будут расположены площадки праздника: около администрации города развернется ярмарка, а главной площадкой Дня республики должен стать городской стадион. Это вызывало вопросы Александра Чепика — на стадионе новое покрытие, на которое нельзя даже заходить на каблуках, тем более невозможно будет поставить сцену, а значит, придется тратиться на дополнительную защиту для поля.

— Может быть, нам следует найти другую площадку, — сказал премьер. — Может быть, даже за городом, рядом с морем. Гостям это будет интересно — в Беломорск же приехали.

Это не единственный вопрос, который предстоит решить. К примеру, сейчас город готов разместить 290 гостей. Если желающих будет больше, гостиниц на всех не хватит. Местные власти рассматривают вариант селить людей и персонал, который будет заниматься подготовкой праздника, в соседних поселках. Еще одна идея — оборудовать палаточный городок.

С питанием лучше. Накормить город готов единовременно 320 человек. И это не учитывая уличной торговли.

Готовится к празднованию Дня республики не только город. Так, в районе планируют отремонтировать дорогу от райцентра до поселка Пушной, в школе Золотца сделать ремонт спортзала, в поселке Сосновец обустроить спортивную площадку, а в селе Сумский Посад — детский парк здоровья и отдыха. Помимо этого Беломорская ЦРБ должна пополниться новой медицинской техникой.

— Это праздник и для района, и нам очень важно, чтобы население почувствовало внимание со стороны республики, — сказал Александр Чепик. — В течение следующего года пути решения всех вопросов, которые накопились в Беломорском районе, должны быть определены, чтобы не произошло следующего: когда нам скажут, что мы приехали, попраздновали, бросили нас и уехали отсюда.

Напомним, по традиции День республики каждый год отмечается в новом районе Карелии. Праздник уже принимали Пряжа, Кондопога, Сортавала, Костомукша и Олонец.