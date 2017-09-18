Пойму реки Лососинки в Петрозаводске преобразят на деньги самих жителей

Администрация столицы Карелии объявила акцию «Зеленый подарок городу». Любой житель города или коммерческая организация может подарить городу росток дерева и посадить его. 29 сентября такая акция будет проходить в Зарецком парке в пойме реки Лососинки рядом с улицей «Правды» и набережной Гюллинга.

На этой территории планируется посадить клены, ивы, рябину, боярышник и дерен. Стоимость каждого саженца — 1000 рублей.

Посадочный материал привезут прямо на место 29 сентября в 18 часов. Всех желающих сделать такой подарок городу и принять участие в акции сотрудники мэрии просят оставить заявку с указанием наименования организации, количества участников и числа деревьев. Заявки просят высылать до 28 сентября на электронный адрес: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru

В прошлом году аналогичная акция проводилась в Бородинском сквере в Петрозаводске. Участие в ней приняли 37 человек.