Прогноз погоды в Петрозаводске на выходные

В субботу и воскресенье на улицах города будет слякоть, солнце останется за тучами, а дождь размоет оставшийся снег.

По прогнозам синоптиков, в Петрозаводске ожидается нулевая температура, ночью до -1, облачно, без прояснений. Давление — 759 миллиметров ртутного столба, влажность —  97 процентов.

Ветер юго-западный, порывами до шести метров в секунду.

 

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