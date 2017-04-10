В Гидрометцентре Карелии рассказали, когда ждать весны

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет жителей Карелии в ближайшую неделю. Сегодня в северные районы Карелии придут дожди и тепло. Температура немного вырастет, но поднимется сильный юго-западный ветер — до 15 метров в секунду.

К завтрашнему дню циклон достигнет центральных и южных районов Карелии. Там тоже потеплеет, днем столбики термометров покажут +5… +7, на юге температура может достичь даже отметки в +10 градусов.

К сожалению, тепло продержится недолго: уже послезавтра Карелия окажется в холодной тыловой части циклона. Температура ночью будет опускаться ниже нуля. Такая погода продержится ближайшую неделю, весны пока не предвидится.