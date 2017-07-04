Улицы Петрозаводска из-за ливня превратились в реки

Фото: люди не могут перейти дорогу, тротуары и дворовые проезды у многих домов затоплены.

Из-за сильного ливня улицы Петрозаводска превратились в реки. Люди не могут перейти улицу, сесть в общественный транспорт. Синоптики прогнозируют дожди на ближайшие два дня.

Потоп в Петрозаводске. Фото: Максим Смирнов.
Потоп в Петрозаводске. Фото: Максим Смирнов.
Потоп в Петрозаводске. Фото: Максим Смирнов.
Потоп в Петрозаводске. Фото: Максим Смирнов.
Потоп в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов.
Потоп в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов.
Потоп в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов.
Потоп в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов.
Потоп в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов.
Потоп в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов.
Потоп в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов.

 

 

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