Синоптики в Петрозаводске обещают +1 в Рождественскую ночь

По информации синоптиков, сегодня в Рождественскую ночь в столице Карелии температура воздуха не опустится ниже нуля и будет колебаться в пределах 0, +1. Выпадет небольшой снег. Завтра в Карелию придут легкие морозы: днем до -5, вечером около 8 градусов ниже нуля.

Отметим, что праздничные службы в Карелии сегодня начались с Крестовоздвиженского собора, с божественной литургии св. Иоанна Златоуста. В главном петрозаводском храме, Александро-Невском кафедральном соборе, рождественские богослужения начнутся в 23:00.