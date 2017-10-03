Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Карелии

4 октября погода в Карелии ухудшится. Синоптики обещают сильный южный и юго-восточный ветер скоростью до 15-17 м/с. Существует вероятность нарушения электроснабжения и нарушений в работе автотранспорта, сообщает карельский Гидрометцентр.