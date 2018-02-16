Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на выходные

В субботу, 17 февраля в Петрозаводске потеплеет. Ночью столбики термометров покажут -12, но уже к полудню остановятся на отметке -7. Весь день синоптики обещают небольшой снег. Ветер восточных направлений 1-2 метра в секунду.

В воскресенье, 18 февраля, пасмурная и снежная погода сохранится. Температура сильно не изменится — весь день она будет колебваться от -6 до -7. Ветер восточных направлений, 1-2 метра в секунду.



Виктория Николаевна Зорина родилась в Петрозаводске, окончила Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. Мухиной. Произведения Виктории Зориной отличает декоративность, очень красивый, изысканный колорит, мягкий юмор, с которым она воспроизводит сцены жизни людей и животных. А коты у Виктории Зориной – настоящие сказочные персонажи, приходящие к нам из милых детских снов.[/efspanel-content]