Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на выходные

В выходные в Петрозаводске будет облачно и снежно. По прогнозам синоптиков температура днем будет колебаться в районе 12 градусов мороза, к вечеру поднимаясь до 6-8 по Цельсию.
В течение выходных ветер преимущественно юго-восточный 5-6 метров в секунду.
Козлов А.Ф. «Лыжник». 1949. Бумага, акварель. МИИ РК
Александр Федорович Козлов (1916 — 2013) в середине 1950-х годов увлекся черной акварелью. Художник предстает перед нами как точный, психологичный, наблюдательный рассказчик. Произведение «Лыжник» запечатлевает простую жизненную сценку, которую мог видеть художник. Автору удалась тонкая передача мимики лица и характерной позы стоящего лыжника.