Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на выходные

В выходные в Петрозаводске будет облачно и снежно. По прогнозам синоптиков температура днем будет колебаться в районе 12 градусов мороза, к вечеру поднимаясь до 6-8 по Цельсию.

В течение выходных ветер преимущественно юго-восточный 5-6 метров в секунду.