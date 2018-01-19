Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на выходные

В конце недели в столице Карелии чуть похолодает. «Республика» и Музей ИЗО Карелии представляют арт-прогноз.

Козлов А.Ф. Лыжник. 1949. Бумага, акварель. МИИ РК

Козлов А.Ф. Лыжник. 1949. Бумага, акварель. МИИ РК

В выходные в Петрозаводске будет облачно и снежно. По прогнозам синоптиков температура днем будет колебаться в районе 12 градусов мороза, к вечеру поднимаясь до 6-8 по Цельсию.

В течение выходных ветер преимущественно юго-восточный 5-6 метров в секунду.

Козлов А.Ф. «Лыжник». 1949. Бумага, акварель. МИИ РК

Александр Федорович Козлов (1916 — 2013) в середине 1950-х годов увлекся черной акварелью. Художник предстает перед нами как точный, психологичный, наблюдательный рассказчик. Произведение «Лыжник» запечатлевает простую жизненную сценку, которую мог видеть художник. Автору удалась тонкая передача мимики лица и характерной позы стоящего лыжника.

 

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