Прогноз погоды в Петрозаводске на выходные

По прогнозам синоптиков, ближайшие выходные в столице Карелии будут сухими и по-осеннему теплыми. В субботу, 30 сентября, столбик термометра весь день будет держаться на отметке +9 градусов по Цельсию. Небо затянут тучи, возможны небольшие кратковременные дожди. Северо-восточный ветер будет дуть с порывами до 7 метров в секунду.

В первой половине воскресенья, 1 октября, из-за туч выглянет солнце. Воздух прогреется до +10 градусов. Осадков не ожидается. С полудня и до вечера будет практически полный штиль, а к ночи подует слабый юго-западный ветер.