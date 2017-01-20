Прогноз погоды в Петрозаводске на выходные

В субботу, 21 января, в Петрозаводске с утра будет малооблачно. Днем небо прояснится, однако к вечеру снова придут облака.

Температура воздуха утром -9…-8, днем -8…-7, вечером -8, ночью -9…-8 градусов. В первой половине дня ожидается северо-западный ветер до 4 м/с, к вечеру он сменится на западный до 8,4 м/с.

В воскресенье, 22 января, весь день будет идти небольшой снег. Утром термометры покажут -8…-6, днем -6…-4, вечером -4…-3, ночью -5…-4 градуса. Ветер с утра западный до 7,1 м/с, вечером северный до 3,7 м/с.