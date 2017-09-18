Прогноз погоды в Петрозаводске на вторник

Синоптики обещают пасмурную дождливую погоду.

Завтра в столице Карелии обещана пасмурная дождливая погода. Ветер переменных направлений — до четырех метров в секунду.

Температура воздуха будет колебаться в районе 10 градусов тепла. Ночью похолодает до +8.

 

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