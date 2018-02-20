Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на среду

В среду, 21 февраля, в Петрозаводске обещают небольшие снегопады, погода облачная с прояснениями. С утра термометры покажут -14 градусов, днем воздух прогреется до -11. К ночи похолодает до -15 градусов по Цельсию.
Ожидается северо-западный и западный ветер до 2,6 м/с.
Осмо Павлович Бородкин (1913 — 1949) – карел, родившийся в местах, где Элиас Леннрот путешествовал и записывал древние руны. Иллюстрации «Калевалы» Осмо Бородкина притягательны своим истинно национальным колоритом, который был знаком художнику с детства: родные карельские пейзажи, близкие сердцу типажи героев, орнаменты народных карельских вышивок.