Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на среду

В среду, 21 февраля, в Петрозаводске обещают небольшие снегопады, погода облачная с прояснениями. С утра термометры покажут -14 градусов, днем воздух прогреется до -11. К ночи похолодает до -15 градусов по Цельсию.

Ожидается северо-западный и западный ветер до 2,6 м/с.