Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на среду

В среду, 10 января, в Петрозаводске ожидается морозная погода. По прогнозам синоптиков, утром термометр покажет -10 градусов по Цельсию.
К полудню потеплеет до -7. Такая температура воздуха сохранится в течение дня. Во второй половине дня возможен небольшой снегопад.
Ветер будет дуть с запада со скоростью 2-3 метра в секунду. Порывы будут достигать 6 метров в секунду.
Валерий Кошелев. Зима. 1978. Бумага, акварель. МИИ РК
Валерий Михайлович Кошелев (род. 1949 г.) считается лучшим рисовальщиком среди наших художников. Приехав в Карелию, он влюбился в ее природу и людей. Старинная деревушка, затерянная среди бескрайних снежных просторов, – воплощение тишины и покоя зимнего Севера.