Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на среду

В среду, 10 января, в Петрозаводске ожидается морозная погода. По прогнозам синоптиков, утром термометр покажет -10 градусов по Цельсию.

К полудню потеплеет до -7. Такая температура воздуха сохранится в течение дня. Во второй половине дня возможен небольшой снегопад.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 2-3 метра в секунду. Порывы будут достигать 6 метров в секунду.