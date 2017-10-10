Прогноз погоды в Петрозаводске на среду

11 октября в Петрозаводске начнется с пасмурной погоды. Днем пойдет небольшой дождь, который не прекратится до ночи. Термометры ведь день будут показывать +6…+7 градусов по Цельсию.

Кроме того, синоптики обещают юго-восточный ветер до 2,3 м/с.