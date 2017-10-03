Прогноз погоды в Петрозаводске на среду

В среду, 4 октября, в Петрозаводске обещают осадки в течение всего дня. Колебания температуры незначительны — от +6 до +7 градусов

Ветер южный, 6-7 метров в секунду с порывами до 14 метров. Давление — в норме. Слабые геомагнитные возмущения.