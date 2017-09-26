Прогноз погоды в Петрозаводске на среду

Завтра в столице Карелии будет пасмурно.

В среду, 27 сентября, в Петрозаводске будет пасмурно. Температура воздуха +7 +10, осадки не ожидаются.

Ветер западных направлений, 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти.

 

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