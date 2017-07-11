Прогноз погоды в Петрозаводске на среду

В столице Карелии будет тепло, но пасмурно.

12 июля, в среду, в Петрозаводске установится теплая пасмурная погода. Днем и вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха +19 +22.

Ветер южных направлений 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать.

 

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