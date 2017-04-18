Прогноз погоды в Петрозаводске на среду

В среду, 19 апреля, в Петрозаводске немного потеплеет. Днем температура поднимется выше нуля, пойдет снег с дождем. К вечеру снова похолодает.

Ветер южных направлений, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать.