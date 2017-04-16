Прогноз погоды в Петрозаводске на понедельник 17 апреля

Столбик термометра в понедельник в Петрозаводске так и не преодолеет нулевую отметку, оставаясь в отрицательных значениях. Воздух днем прогреется до -2 градусов, а с утра и вовсе лучше идти на работу в зимней одежде. На улице будет -5 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью около 6 метров в секунду с северной стороны, но надует, по прогнозу синоптиков, потепление. Уже во вторник днем ожидается ноль градусов, а в среду +1, правда по ночам будет подмораживать. Так что зимнюю резину менять на летнюю пока рано.