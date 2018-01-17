Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

По прогнозам синоптиков, в столице Карелии в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Температура — до минус 10 градусов. Ветер юго-восточный, до шести метров в секунду. Давление — 752 миллиметра ртутного столба.



Валерий Кошелев. «Зима». 1978. Бумага, акварель. МИИ РК

Валерий Михайлович Кошелев (род. 1949 г.) считается лучшим рисовальщиком среди наших художников. Приехав в Карелию, он влюбился в ее природу и людей. Старинная деревушка, затерянная среди бескрайних снежных просторов, – воплощение тишины и покоя зимнего Севера.