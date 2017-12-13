Прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

В четверг, 14 декабря, в Петрозаводск придет похолодание. Столбики термометров опустятся ниже нуля уже утром и к вечеру остановятся на отметке -4. Весь день будет идти снег.

Ветер южный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится.

Известный живописец Браз Иосиф (Осип) Эммануилович (1873-1936) считается одним из лучших мастеров портрета в России. Он умел выразительно передать особенности характера каждого человека и красоту его души. Посмотрите на портрет жены художника с собакой, шотландской овчаркой. Женщина удобно расположилась на кушетке, опираясь локтем на подушку, и с интересом смотрит на вас. Собака примостилась рядом, свесив лапу и прикрыв глаза. Она чувствует себя спокойно и как будто дремлет. В этой картине — рассказ про домашний уют, и вы словно пришли в гости и беседуете с дамой. Браз использует сочные краски, наложенные на холст яркими пятнами.«Тёплые» цвета – коричневый, лимонно-жёлтый, золотистый, оранжевый – напоминают нам о летнем солнце и придают картине нарядность.