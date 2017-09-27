Прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

В четверг в Петрозаводске ожидается дождь.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Петрозаводске ожидается дождливая погода, температура воздуха до +10 градусов. Ветер порывами до семи метров в секунду.

Давление — 755 миллиметров ртутного столба, влажность 89 процентов.

 

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