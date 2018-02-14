Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

По прогнозам синоптиков, в четверг в Петрозаводске ожидается до минус 13 градусов мороза, день обещает быть солнечным. Ветер южный, до пяти метров в секунду. Давление — 770 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 85 процентов.



Виктория Николаевна Зорина (род. 1963) — член Союза художников России, участвует в различных российских и международных выставках. Творчество Виктории Зориной получило признание не только в России, но и в Финляндии, Норвегии, Франции, Германии. Она умеет видеть необычное в обычном. Темами ее работ иногда становятся удивительные невидимые глазу явления природы: как под снежным одеялом спят листочки и тихонько прорастает росток новой жизни навстречу весне.