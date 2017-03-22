Прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

Завтра в столице Карелии будет облачно.

В четверг, 23 марта, в Петрозаводске будет тепло и облачно. Температура воздуха +2… +3. Ветер западный, 3-4 метра в секунду.

Атмосферное давление будет расти.

 

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