Прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

Завтра в столице Карелии будет снежно и пасмурно, но немного потеплеет.

В четверг, 23 февраля, в Петрозаводске немного потеплеет: температура воздуха днем поднимется до отметки -7… -9. Весь день будет пасмурно, небольшой снег.

Ветер юго-восточный, 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать.

 

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