Прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

В четверг, 23 февраля, в Петрозаводске немного потеплеет: температура воздуха днем поднимется до отметки -7… -9. Весь день будет пасмурно, небольшой снег.

Ветер юго-восточный, 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать.