Прогноз погоды в Петрозаводске на пятницу

В последний день марта в столице Карелии потеплеет, ожидается снегопад.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Петрозаводске ожидается нулевая температура, возможен снег. Давление — 756 миллиметров ртутного столба.

Ветер западный, один метр в секунду. Влажность 67%.

 

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