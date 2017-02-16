Прогноз погоды в Петрозаводске на пятницу

Конец рабочей недели будет пасмурным.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Петрозаводске потеплеет до -1 градуса. День будет пасмурным, ветер западный, два метра в секунду.

Давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность 92 процента.

 

Погода   /   
Наша война - Вставай на лыжи