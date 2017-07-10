Прогноз погоды в Петрозаводске на 11 июля

Синоптики обещают погоду вторника калькой с понедельника. Температура: от +16 утром до +19 вечером, через дневное +22.

Ветер слабый — 3 м/сек.

Днем — легкая облачность. Возможен слабый дождь. Поэтому стоит взять с собой зонтик. Вечером опять ясно.