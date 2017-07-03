Прогноз погоды на 4 июля

Жителей карельской столицы ждут дожди и холод.

Природа 4 июля решила дать жителям Петрозаводска отдохнуть от жары в 21 градус, продолжавшейся целых 2 дня. Начинается обычное карельское лето — +15 и дождь.

Ветра почти не будет: около 2 м/сек.

 

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