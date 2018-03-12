Мэрия Петрозаводска пожалуется в прокуратуру на несбитые сосульки

Специалисты администрации Петрозаводска проверяют, как убираются наледь и сосульки с крыш домов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

— Еще раз напоминаю представителям управляющих компаний о необходимости принятия мер по очистке крыш зданий от сосулек и льда, — прокомментировала ситуацию заместитель мэра Юлия Мизинкова. — В настоящее время муниципальные инспекторы не составляют протоколы об административных правонарушениях в отношении управляющих организаций напрямую, но собранные ими материалы направляются в прокуратуру либо в республиканский Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору для дальнейшего принятия решений.

Отметим, что с начала года после внесения изменения в Закон «Об административных правонарушениях» муниципальные инспекторы могут штрафовать за плохую очистку кровель крылец, водостоков и лестниц от снега и льда. Правда, только собственников нежилых зданий. Граждан могут оштрафовать на 4 тысячи рублей, должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении закона санкции увеличиваются в несколько раз. С начала февраля за это правонарушение в отношении владельцев нежилых зданий и помещений составлено уже 11 протоколов.