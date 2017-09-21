МЧС предупреждает жителей Карелии о грядущих заморозках

МЧС Карелии предупреждает, что в ближайшие дни в республику придут заморозки. Отрицательная температура ожидается ночью во всех районах республики не только на почве, но и в воздухе. Столбики термометров будут опускаться до -3 градусов.

Так, 22 сентября температура будет отрицательной в преимущественно в восточных районах Карелии, 23 сентября – в северо-западных, центральных и юго-восточных. А ночью 24 и 25 сентября заморозки придут преимущественно на север и восток республики.

Особое внимание на сообщение МЧС следует обратить автомобилистам.