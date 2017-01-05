МЧС предупредило об очень сильных морозах в Карелии

МЧС Карелии предупреждает, что 6 и 7 января ночью и утром в республике ожидается мороз до –40 градусов и ниже.

Так на севере Карелии синоптики обещают небольшой снег и северный ветер от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха ночью от -20 до -30, местами -32-34 градуса. В восточных районах столбики термометров ночью покажут от -35 до -40, днём – от -22 до -27, местами до -33оС.

Ранее МЧС сообщало, что сильные морозы коснутся в первую очередь Пудожского, Медвежьегорского и Сегежского районов. Местами ожидается аномально холодная погода: среднесуточная температура воздуха будет на 10-18 градусов ниже климатической нормы.