ГИБДД Карелии предупредила о сильной гололедице на выходных

По прогнозу синоптиков в предстоящие выходные дни в республике ожидается неустойчивая погода: плюсовая температура и интенсивное таяние снега сменятся морозом и снегопадом, рассказали в ГИБДД Карелии.

Это осложнит дорожную обстановку и приведет к гололеду. Во избежание аварийных ситуаций на дороге водителям следует неукоснительно соблюдать ПДД, следить за безопасностью выполнения маневров и быть предельно осторожными. Автолюбителям, не уверенным в своих навыках вождения, рекомендовано отказаться от управления машиной.