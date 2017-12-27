Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

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Бородкин О.П. Похищение Кюллики. 1948. Бумага, тушь, акварель. Музей ИЗО РК
Осмо Павлович Бородкин (1913-1949) – карел, родившийся в местах, где Элиас Леннрот путешествовал и записывал древние руны. Иллюстрации «Калевалы» Осмо Бородкина притягательны своим истинно национальным колоритом, который был знаком художнику с детства: родные карельские пейзажи, близкие сердцу типажи героев, орнаменты народных карельских вышивок.