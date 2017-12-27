Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

В четверг, 28 декабря, в Петрозаводске начнется оттепель.

Температура воздуха днем от 0 до +1. К вечеру столбик термометра опустится до -1 градуса по Цельсию.

С утра будет пасмурно, возможен небольшой снег.

Ветер юго-западный 4 м/с.