Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на выходные

В субботу, 3 марта, в Петрозаводске ожидается небольшой снег. Днем, возможно, выглянет солнце. Температура воздуха с утра до -17 градусов, днем потеплеет до -14. К вечеру столбики термометров вновь опустятся до -16 градусов по Цельсию. Синоптики также обещают восточный ветер до 1,3 м/с.

В воскресенье, 4 марта, в карельской столице вновь обещают снегопад и временами солнце. Утром термометры покажут -15, днем -10 градусов. К ночи похолодает до -14 градусов. Ожидается северо-западный и северный ветер до 3,1 м/с.