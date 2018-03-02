Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на выходные

В субботу, 3 марта, в Петрозаводске ожидается небольшой снег. Днем, возможно, выглянет солнце. Температура воздуха с утра до -17 градусов, днем потеплеет до -14. К вечеру столбики термометров вновь опустятся до -16 градусов по Цельсию. Синоптики также обещают восточный ветер до 1,3 м/с.
В воскресенье, 4 марта, в карельской столице вновь обещают снегопад и временами солнце. Утром термометры покажут -15, днем -10 градусов. К ночи похолодает до -14 градусов. Ожидается северо-западный и северный ветер до 3,1 м/с.
Тамара Григорьевна Юфа создает свои работы в неповторимой, только ей присущей авторской манере письма. Её графику отличают оригинальность композиционных решений, поэтичность образов и изысканная гармония тонов, так появился свой, уникальный, неповторимый стиль в изобразительном искусстве. Видеть сердцем – это и есть, наверное, талант. Именно сердце подсказало художнице и узоры, и стиль, и выразительность цветов и оттенков, создающих удивительно поэтический образ прозрачной северной осени.
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