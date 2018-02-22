Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на выходные

В пятницу, 23 февраля, в Петрозаводске обещают небольшой снег. Впрочем, временами будет показываться солнце, сообщают синоптики. Температура воздуха с утра -17 градусов, днем потеплеет до -15, к ночи снова похолодает до -18 градусов. Ветер северный и северо-западный до 2,7 м/с.

В субботу, 24 февраля, в карельской столице вновь ожидаются небольшие снегопады и облачная с прояснениями погода. С утра столбики термометров покажут -18, днем воздух прогреется до -13. Ночью похолодает до -14 градусов. Ветер северный до 3,5 м/с.

В воскресенье, 25 февраля, температура будет держаться на -14…-13 градусах. Синоптики обещают небольшой снег и северный ветер до 4,1 м/с.