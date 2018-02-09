Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на выходные

Хорошая зимняя погода: небольшой мороз, немного снега и солнца, умеренный ветер. «Республика» и Музей ИЗО Карелии представляют арт-прогноз.

Юнтунен С.Х. У переправы. 1966. Холст, темпера. Фото: архив Музея ИЗО Карелии

Юнтунен С.Х. У переправы. 1966. Холст, темпера. Фото: архив Музея ИЗО Карелии

В ближайшие выходные жителей столицы Карелии ожидает в меру морозная погода. По прогнозам синоптиков, в субботу 10 февраля утром термометр покажет -9 градусов по Цельсию. К обеду воздух прогреется до -6. Такая температура сохранится в течение всего дня. В середине суток ненадолго выглянет солнце, возможен небольшой снегопад. Ветер будет дуть с востока, его порывы будут достигать 5-6 метров в секунду.

В первой половине воскресенья 11 февраля столбик термометра будет подниматься от отметки -8 до -5. Снова ожидается небольшой снегопад. Ветер сменит направление на юго-восточное. Он будет дуть со скоростью 2 метра в секунду. порывы будут достигать 7 метров в секунду.

Суло Хейккиевича Юнтунена (1915 — 1980) называют лучшим пейзажистом Карелии. Побывав во всех уголках Карелии, он сохранил впечатления от нашей уникальной природы в своих природных ландшафтах и городских пейзажах, наполненных жизнью, движением, человеческим участием.

«Арт-прогноз» – это совместный проект «Республики» и Музея ИЗО Карелии. Теперь прогнозы погоды мы иллюстрируем картинами из фондов музея. В качестве бонуса – краткая история полотна или пара слов о художнике.

 

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