Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на выходные

По прогнозам синоптиков в выходные будет пасмурно. Ожидаются осадки. В субботу в столице Карелии в течение дня будет колебаться в районе трех градусов тепла. В воскресенье ожидается похолодание до минус одного. Преимущественно южный в субботу ветер 3-4 метра в секунду, на следующий день сменится на восточный и ослабеет до 1-2 метра в секунду.



Древние руны «Калевалы» стали для Тамары Юфа главной темой в творчестве, дали возможность проявиться художественной индивидуальности. Особенно притягательны женские образы, созданные художником. Особое место в творчестве Тамары Юфа занимает лирический образ девы Айно – своеобразный душевный монолог художника, растянувшийся на многие годы. Юная, нежно-печальная Айно предстает в образе девушки, словно вобравшем в себя все горе многострадальной женской души. «Арт-прогноз» — совместный проект «Республики» и Музея ИЗО Карелии.