Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на вторник

Завтра в столице Карелии ожидается морозная погода: дневные температуры в районе -8 градусов к вечеру понизятся до 10-12 ниже нуля. Синоптики обещают переменную облачность и небольшой снегопад. Ветер северных направлений, умеренный.

«Орнамент есть мысль», – сказал Осип Мандельштам. Орнамент Тамары Григорьевны Юфа (род.1937) есть мысль о нашем северном крае, о его прошлом и настоящем. И как хороши эти ладвинские избы, будто плывущие в хороводе вокруг реки, вдоль сказочных валунов.