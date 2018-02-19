Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на вторник

Завтра в столице Карелии ожидается морозная погода: дневные температуры в районе -8 градусов к вечеру понизятся до 10-12 ниже нуля. Синоптики обещают переменную облачность и небольшой снегопад. Ветер северных направлений, умеренный.
«Орнамент есть мысль», – сказал Осип Мандельштам. Орнамент Тамары Григорьевны Юфа (род.1937) есть мысль о нашем северном крае, о его прошлом и настоящем. И как хороши эти ладвинские избы, будто плывущие в хороводе вокруг реки, вдоль сказочных валунов.
«Арт-прогноз» – это совместный проект «Республики» и Музея ИЗО Карелии. Теперь прогнозы погоды мы иллюстрируем картинами из фондов музея. В качестве бонуса – краткая история полотна или пара слов о художнике.