Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на вторник

Умеренные морозы сохранятся в карельской столице во вторник. «Республика» и Музей ИЗО Карелии представляют арт-прогноз.

Юфа Т.Г. Ладвинский пейзаж . 1964. Бумага, гуашь, тушь. Фото: из архива Музея ИЗО Карелии

Юфа Т.Г. Ладвинский пейзаж . 1964. Бумага, гуашь, тушь. Фото: из архива Музея ИЗО Карелии

Завтра в столице Карелии ожидается морозная погода: дневные температуры в районе -8 градусов к вечеру понизятся до 10-12 ниже нуля. Синоптики обещают переменную облачность и небольшой снегопад. Ветер северных направлений, умеренный.

«Орнамент есть мысль», – сказал Осип Мандельштам. Орнамент Тамары Григорьевны Юфа (род.1937) есть мысль о нашем северном крае, о его прошлом и настоящем. И как хороши эти ладвинские избы, будто плывущие в хороводе вокруг реки, вдоль сказочных валунов.

 

«Арт-прогноз» – это совместный проект «Республики» и Музея ИЗО Карелии. Теперь прогнозы погоды мы иллюстрируем картинами из фондов музея. В качестве бонуса – краткая история полотна или пара слов о художнике.

 

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