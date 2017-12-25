Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на вторник

Во вторник, 26 декабря, в Петрозаводске будет снежно. Снег будет идти весь день. Температура воздуха -5-7.
Ветер преимущественно южных направлений 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти.
Александр Федорович Козлов (1916-2013) – живописец, график, работал в жанре пейзажа, натюрморта, портрета. Большая и интересная «детская» тема волновала художника на протяжении всего творческого пути. Ему удавалась тонкая передача мимики детских лиц. Лист «Танечка» выполнен особенно любимой автором техникой – черной акварелью.