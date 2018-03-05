Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на вторник

Завтра, 6 марта, в Петрозаводске синоптики обещают ясную морозную погоду с небольшим утренним снегом. Утром столбики термометров опустятся до -22 градусов, днем воздух «прогреется» до 15 градусов ниже нуля, к вечеру вновь похолодает до -19 градусов мороза. Ожидается слабый ветер южных направлений.
Сольвейг — героиня драматической поэмы Ибсена «Пер Гюнт», ставшая символом женской верности, которая не зависит от времени. Сольвейг Тамары Юфа завораживает. Мрачные скалы и уходящий в даль бесконечный фьорд. Бесконечный как тоска и ожидание Сольвейг. А на скале растет маленький и бледный цветок, такой же беззащитный, как и юная Сольвейг.