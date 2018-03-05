Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на вторник

В предпоследний день короткой рабочей недели в карельской столице вновь ожидается мороз до -20 градусов. «Республика» и Музей ИЗО Карелии представляют арт-прогноз.

Юфа Т.Г. Сольвейг. 1966

Тамара Юфа. «Сольвейг». 1966 год. Картон, гуашь, темпера.

Завтра, 6 марта, в Петрозаводске синоптики обещают ясную морозную погоду с небольшим утренним снегом. Утром столбики термометров опустятся до -22 градусов, днем воздух «прогреется» до 15 градусов ниже нуля, к вечеру вновь похолодает до -19 градусов мороза. Ожидается слабый ветер южных направлений.

Тамара Григорьевна Юфа (1937 г.р.) — народный художник Карелии, самый известный живописец республики, известный далеко за ее пределами, театральный художник и книжный график, признанный иллюстратор «Калевалы».

Сольвейг — героиня драматической поэмы Ибсена «Пер Гюнт», ставшая символом женской верности, которая не зависит от времени. Сольвейг Тамары Юфа завораживает. Мрачные скалы и уходящий в даль бесконечный фьорд. Бесконечный как тоска и ожидание Сольвейг. А на скале растет маленький и бледный цветок, такой же беззащитный, как и юная Сольвейг.

«Арт-прогноз» – это совместный проект «Республики» и Музея ИЗО Карелии. Теперь прогнозы погоды мы иллюстрируем картинами из фондов музея. В качестве бонуса – краткая история полотна или пара слов о художнике.

 

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