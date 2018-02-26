Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на вторник

Завтра в карельской столице синоптики обещают самый холодный день недели. «Республика» и Музей ИЗО представляют арт-прогноз погоды.

Валентина Авдышева. Улица Куйбышева

Валентина Авдышева. Улица Куйбышева. 1961 год. Холст, масло. МИИ РК

27 февраля в столице Карелии ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер северных направлений будет дуть умеренно. Температура воздуха утром опустится до -23 градусов, днем синоптики обещают около 19 градусов мороза, а к ночи похолодает до -22.

Валентина Михайловна Авдышева (1931 — 1975) родилась в Омской области, училась в Ленинграде. Карелию узнала в 1951 году и полюбила навсегда. Петрозаводск стал героем ее пейзажей. На улице Куйбышева Валентина Михайловна прожила много лет.

 

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