Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на субботу

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Юнтунен О.Н. Мы и кошки. 2002. Бумага, акватинта, штрих травленый. МИИ РК
Юнтунен Ольга Никитична (род. 1953) создает произведения в разнообразных техниках (офорт, акварель, масло, темпера, тушь, художественный объект и др.). В небольшой работе «Мы и кошки» Ольга Никитична изобразила себя и своего мужа — художника Олега Суловича Юнтунена вместе с котами, которые занимают особое место в жизни и творчестве художницы.