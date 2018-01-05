Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на субботу

В субботу в Петрозаводске ожидается снег. Температура понизится до минус двух градусов. Ветер юго-восточный, до пяти метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.

Юнтунен О.Н. Мы и кошки. 2002. Бумага, акватинта, штрих травленый. МИИ РК