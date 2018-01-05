Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на субботу

6 января в карельской столице похолодает до минус двух. «Республика» и Музей ИЗО Карелии представляют арт-прогноз.

В субботу в Петрозаводске ожидается снег. Температура понизится до минус двух градусов. Ветер юго-восточный, до пяти метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.

1884 Юнтунен Мы и кошки.

1884 Юнтунен Мы и кошки.

Юнтунен О.Н. Мы и кошки. 2002. Бумага, акватинта, штрих травленый. МИИ РК

Юнтунен Ольга Никитична (род. 1953) создает произведения в разнообразных техниках (офорт, акварель, масло, темпера, тушь, художественный объект и др.). В небольшой работе «Мы и кошки» Ольга Никитична изобразила себя и своего мужа — художника Олега Суловича Юнтунена вместе с котами, которые занимают особое место в жизни и творчестве художницы.

 

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