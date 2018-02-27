Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на среду

В последний день февраля в Петрозаводске в течение всего дня будет ясная погода. Утренняя температура в -23 по Цельсию к вечеру возрастет до 15 градусов мороза.

Ветер слабый северо-западный и западный 1-2 м/с.

Львович Зиновий Ефимович (1910 — 1965) — карельский художник-график, участник Великой Отечественной войны. Техника офорта дает возможность тонко передать зыбкие переменчивые состояния в природе, характерные для нашего северного края. «Тихая графика» З.Е. Львовича скромна, по-северному сдержанна и предельно искренна. Его офорты мастерски построены и исполнены, благородны по тону, точны в рисунке и все посвящены Карелии.



«Арт-прогноз» – это совместный проект «Республики» и Музея ИЗО Карелии. Теперь прогнозы погоды мы иллюстрируем картинами из фондов музея. В качестве бонуса – краткая история полотна или пара слов о художнике.

